Devises / PBW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF
28.36 USD 0.44 (1.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PBW a changé de 1.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.12 et à un maximum de 28.53.
Suivez la dynamique Invesco WilderHill Clean Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBW Nouvelles
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Who Will Benefit From Deregulation?
- American Superconductor: Growing In Stature, But Preferable Not To Go Overboard Now
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- Investors Make Fast Money On 8 ETFs In Just One Month
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
Range quotidien
28.12 28.53
Range Annuel
13.19 28.53
- Clôture Précédente
- 27.92
- Ouverture
- 28.17
- Bid
- 28.36
- Ask
- 28.66
- Plus Bas
- 28.12
- Plus Haut
- 28.53
- Volume
- 2.556 K
- Changement quotidien
- 1.58%
- Changement Mensuel
- 15.80%
- Changement à 6 Mois
- 81.21%
- Changement Annuel
- 41.87%
20 septembre, samedi