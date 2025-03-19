Währungen / PBW
PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF
28.36 USD 0.44 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBW hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.12 bis zu einem Hoch von 28.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco WilderHill Clean Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBW News
Tagesspanne
28.12 28.53
Jahresspanne
13.19 28.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.92
- Eröffnung
- 28.17
- Bid
- 28.36
- Ask
- 28.66
- Tief
- 28.12
- Hoch
- 28.53
- Volumen
- 2.034 K
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- 15.80%
- 6-Monatsänderung
- 81.21%
- Jahresänderung
- 41.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K