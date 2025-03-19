FiyatlarBölümler
Dövizler / PBW
Geri dön - Hisse senetleri

PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF

28.36 USD 0.44 (1.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PBW fiyatı bugün 1.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.12 ve Yüksek fiyatı olarak 28.53 aralığında işlem gördü.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBW haberleri

Günlük aralık
28.12 28.53
Yıllık aralık
13.19 28.53
Önceki kapanış
27.92
Açılış
28.17
Satış
28.36
Alış
28.66
Düşük
28.12
Yüksek
28.53
Hacim
2.556 K
Günlük değişim
1.58%
Aylık değişim
15.80%
6 aylık değişim
81.21%
Yıllık değişim
41.87%
21 Eylül, Pazar