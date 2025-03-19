货币 / PBW
PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF
28.36 USD 0.44 (1.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PBW汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点28.12和高点28.53进行交易。
关注Invesco WilderHill Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PBW新闻
日范围
28.12 28.53
年范围
13.19 28.53
- 前一天收盘价
- 27.92
- 开盘价
- 28.17
- 卖价
- 28.36
- 买价
- 28.66
- 最低价
- 28.12
- 最高价
- 28.53
- 交易量
- 2.556 K
- 日变化
- 1.58%
- 月变化
- 15.80%
- 6个月变化
- 81.21%
- 年变化
- 41.87%
21 九月, 星期日