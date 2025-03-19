报价部分
货币 / PBW
回到股票

PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF

28.36 USD 0.44 (1.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PBW汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点28.12和高点28.53进行交易。

日范围
28.12 28.53
年范围
13.19 28.53
前一天收盘价
27.92
开盘价
28.17
卖价
28.36
买价
28.66
最低价
28.12
最高价
28.53
交易量
2.556 K
日变化
1.58%
月变化
15.80%
6个月变化
81.21%
年变化
41.87%
