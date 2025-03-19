통화 / PBW
PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF
28.36 USD 0.44 (1.58%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PBW 환율이 오늘 1.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.12이고 고가는 28.53이었습니다.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
28.12 28.53
년간 변동
13.19 28.53
- 이전 종가
- 27.92
- 시가
- 28.17
- Bid
- 28.36
- Ask
- 28.66
- 저가
- 28.12
- 고가
- 28.53
- 볼륨
- 2.556 K
- 일일 변동
- 1.58%
- 월 변동
- 15.80%
- 6개월 변동
- 81.21%
- 년간 변동율
- 41.87%
20 9월, 토요일