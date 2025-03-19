通貨 / PBW
PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF
27.92 USD 0.87 (3.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PBWの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり26.99の安値と27.99の高値で取引されました。
Invesco WilderHill Clean Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PBW News
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Who Will Benefit From Deregulation?
- American Superconductor: Growing In Stature, But Preferable Not To Go Overboard Now
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- Investors Make Fast Money On 8 ETFs In Just One Month
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
26.99 27.99
1年のレンジ
13.19 27.99
- 以前の終値
- 27.05
- 始値
- 27.35
- 買値
- 27.92
- 買値
- 28.22
- 安値
- 26.99
- 高値
- 27.99
- 出来高
- 2.330 K
- 1日の変化
- 3.22%
- 1ヶ月の変化
- 14.01%
- 6ヶ月の変化
- 78.40%
- 1年の変化
- 39.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K