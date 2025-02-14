- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Курс NVDL за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.79, а максимальная — 88.86.
Следите за динамикой GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVDL
- The race to launch ever-riskier leveraged ETFs in the U.S. is heating up
- NVDL: How Much Nvidia Can You Handle? This ETF Is A 2x, For Better Or Worse
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- Analysis-Nvidia to set tone for booming AI leveraged ETF market
- Nvidia Breaks Out, but Leveraged ETF NVDL Lags Behind
- NVDL: A Leveraged Nvidia Bet (NASDAQ:NVDL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- 2 Reasons to Buy NVDL and 3 Reasons Not to
- NVDL: How To Play An NVDA Breakout And A $220 Stock Target (NASDAQ:NVDL)
- NVDY ETF: Attractive Into Nvidia's Q1 Report, With Stock +50% From The April Low (NVDY)
- NVDL: Trump's Chip Restriction Is An Opportunity, NVDA Washed Out (Rating Upgrade)
- NVIDIA: Bears, Beats, Blackwell (NASDAQ:NVDA)
- The ‘Squid Game’ market: Risky leveraged ETFs boomed in 2024. Now comes the bust.
- This Nvidia Stock Trading Method Can Juice Your Returns. But Here's The Catch.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDL сегодня?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) сегодня оценивается на уровне 88.08. Инструмент торгуется в пределах 85.79 - 88.86, вчерашнее закрытие составило 86.27, а торговый объем достиг 8293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF в настоящее время оценивается в 88.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.48% и USD. Отслеживайте движения NVDL на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDL?
Вы можете купить акции GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) по текущей цене 88.08. Ордера обычно размещаются около 88.08 или 88.38, тогда как 8293 и 1.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDL?
Инвестирование в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF предполагает учет годового диапазона 23.12 - 102.45 и текущей цены 88.08. Многие сравнивают -4.54% и 134.82% перед размещением ордеров на 88.08 или 88.38. Изучайте ежедневные изменения цены NVDL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
Самая высокая цена GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) за последний год составила 102.45. Акции заметно колебались в пределах 23.12 - 102.45, сравнение с 86.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
Самая низкая цена GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) за год составила 23.12. Сравнение с текущими 88.08 и 23.12 - 102.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDL?
В прошлом GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.27 и 26.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 86.27
- Open
- 86.41
- Bid
- 88.08
- Ask
- 88.38
- Low
- 85.79
- High
- 88.86
- Объем
- 8.293 K
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- -4.54%
- 6-месячное изменение
- 134.82%
- Годовое изменение
- 26.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
-
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.