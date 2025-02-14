クォートセクション
通貨 / NVDL
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

88.08 USD 1.81 (2.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NVDLの今日の為替レートは、2.10%変化しました。日中、通貨は1あたり85.79の安値と88.86の高値で取引されました。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NVDL News

よくあるご質問

NVDL株の現在の価格は？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株価は本日88.08です。85.79 - 88.86内で取引され、前日の終値は86.27、取引量は8293に達しました。NVDLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株は配当を出しますか？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの現在の価格は88.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.48%やUSDにも注目します。NVDLの動きはライブチャートで確認できます。

NVDL株を買う方法は？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株は現在88.08で購入可能です。注文は通常88.08または88.38付近で行われ、8293や1.93%が市場の動きを示します。NVDLの最新情報はライブチャートで確認できます。

NVDL株に投資する方法は？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFへの投資では、年間の値幅23.12 - 102.45と現在の88.08を考慮します。注文は多くの場合88.08や88.38で行われる前に、-4.54%や134.82%と比較されます。NVDLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株の最高値は？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの過去1年の最高値は102.45でした。23.12 - 102.45内で株価は大きく変動し、86.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株の最低値は？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)の年間最安値は23.12でした。現在の88.08や23.12 - 102.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NVDLの動きはライブチャートで確認できます。

NVDLの株式分割はいつ行われましたか？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、86.27、26.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
85.79 88.86
1年のレンジ
23.12 102.45
以前の終値
86.27
始値
86.41
買値
88.08
買値
88.38
安値
85.79
高値
88.86
出来高
8.293 K
1日の変化
2.10%
1ヶ月の変化
-4.54%
6ヶ月の変化
134.82%
1年の変化
26.48%
