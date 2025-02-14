- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDLの今日の為替レートは、2.10%変化しました。日中、通貨は1あたり85.79の安値と88.86の高値で取引されました。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVDL News
- The race to launch ever-riskier leveraged ETFs in the U.S. is heating up
- NVDL: How Much Nvidia Can You Handle? This ETF Is A 2x, For Better Or Worse
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- Analysis-Nvidia to set tone for booming AI leveraged ETF market
- Nvidia Breaks Out, but Leveraged ETF NVDL Lags Behind
- NVDL: A Leveraged Nvidia Bet (NASDAQ:NVDL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- 2 Reasons to Buy NVDL and 3 Reasons Not to
- NVDL: How To Play An NVDA Breakout And A $220 Stock Target (NASDAQ:NVDL)
- NVDY ETF: Attractive Into Nvidia's Q1 Report, With Stock +50% From The April Low (NVDY)
- NVDL: Trump's Chip Restriction Is An Opportunity, NVDA Washed Out (Rating Upgrade)
- NVIDIA: Bears, Beats, Blackwell (NASDAQ:NVDA)
- The ‘Squid Game’ market: Risky leveraged ETFs boomed in 2024. Now comes the bust.
- This Nvidia Stock Trading Method Can Juice Your Returns. But Here's The Catch.
よくあるご質問
NVDL株の現在の価格は？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株価は本日88.08です。85.79 - 88.86内で取引され、前日の終値は86.27、取引量は8293に達しました。NVDLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株は配当を出しますか？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの現在の価格は88.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.48%やUSDにも注目します。NVDLの動きはライブチャートで確認できます。
NVDL株を買う方法は？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株は現在88.08で購入可能です。注文は通常88.08または88.38付近で行われ、8293や1.93%が市場の動きを示します。NVDLの最新情報はライブチャートで確認できます。
NVDL株に投資する方法は？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFへの投資では、年間の値幅23.12 - 102.45と現在の88.08を考慮します。注文は多くの場合88.08や88.38で行われる前に、-4.54%や134.82%と比較されます。NVDLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株の最高値は？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの過去1年の最高値は102.45でした。23.12 - 102.45内で株価は大きく変動し、86.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFの株の最低値は？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)の年間最安値は23.12でした。現在の88.08や23.12 - 102.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NVDLの動きはライブチャートで確認できます。
NVDLの株式分割はいつ行われましたか？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、86.27、26.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 86.27
- 始値
- 86.41
- 買値
- 88.08
- 買値
- 88.38
- 安値
- 85.79
- 高値
- 88.86
- 出来高
- 8.293 K
- 1日の変化
- 2.10%
- 1ヶ月の変化
- -4.54%
- 6ヶ月の変化
- 134.82%
- 1年の変化
- 26.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.694 M
- 前
- 0.800 M
- 実際
-
- 期待
- -1.0%
- 前
- 20.5%
- 実際
-
- 期待
- 55.0
- 前
- 55.0
- 実際
-
- 期待
- 51.2
- 前
- 51.2
- 実際
-
- 期待
- 4.6%
- 前
- 4.6%
- 実際
-
- 期待
- 3.7%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 418
- 実際
-
- 期待
- 前
- 548
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前