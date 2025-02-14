QuotazioniSezioni
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

88.08 USD 1.81 (2.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVDL ha avuto una variazione del 2.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.79 e ad un massimo di 88.86.

Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NVDL oggi?

Oggi le azioni GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF sono prezzate a 88.08. Viene scambiato all'interno di 85.79 - 88.86, la chiusura di ieri è stata 86.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 8293. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NVDL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF pagano dividendi?

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF è attualmente valutato a 88.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NVDL.

Come acquistare azioni NVDL?

Puoi acquistare azioni GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF al prezzo attuale di 88.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 88.08 o 88.38, mentre 8293 e 1.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NVDL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NVDL?

Investire in GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.12 - 102.45 e il prezzo attuale 88.08. Molti confrontano -4.54% e 134.82% prima di effettuare ordini su 88.08 o 88.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NVDL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?

Il prezzo massimo di GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF nell'ultimo anno è stato 102.45. All'interno di 23.12 - 102.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 86.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?

Il prezzo più basso di GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) nel corso dell'anno è stato 23.12. Confrontandolo con gli attuali 88.08 e 23.12 - 102.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NVDL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NVDL?

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 86.27 e 26.48%.

Intervallo Giornaliero
85.79 88.86
Intervallo Annuale
23.12 102.45
Chiusura Precedente
86.27
Apertura
86.41
Bid
88.08
Ask
88.38
Minimo
85.79
Massimo
88.86
Volume
8.293 K
Variazione giornaliera
2.10%
Variazione Mensile
-4.54%
Variazione Semestrale
134.82%
Variazione Annuale
26.48%
