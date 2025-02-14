- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Der Wechselkurs von NVDL hat sich für heute um 2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.79 bis zu einem Hoch von 88.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVDL News
- The race to launch ever-riskier leveraged ETFs in the U.S. is heating up
- NVDL: How Much Nvidia Can You Handle? This ETF Is A 2x, For Better Or Worse
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- Analysis-Nvidia to set tone for booming AI leveraged ETF market
- Nvidia Breaks Out, but Leveraged ETF NVDL Lags Behind
- NVDL: A Leveraged Nvidia Bet (NASDAQ:NVDL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- 2 Reasons to Buy NVDL and 3 Reasons Not to
- NVDL: How To Play An NVDA Breakout And A $220 Stock Target (NASDAQ:NVDL)
- NVDY ETF: Attractive Into Nvidia's Q1 Report, With Stock +50% From The April Low (NVDY)
- NVDL: Trump's Chip Restriction Is An Opportunity, NVDA Washed Out (Rating Upgrade)
- NVIDIA: Bears, Beats, Blackwell (NASDAQ:NVDA)
- The ‘Squid Game’ market: Risky leveraged ETFs boomed in 2024. Now comes the bust.
- This Nvidia Stock Trading Method Can Juice Your Returns. But Here's The Catch.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NVDL heute?
Die Aktie von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) notiert heute bei 88.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von 85.79 - 88.86 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 86.27 und das Handelsvolumen erreichte 8293. Das Live-Chart von NVDL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NVDL Dividenden?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF wird derzeit mit 88.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NVDL zu verfolgen.
Wie kaufe ich NVDL-Aktien?
Sie können Aktien von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) zum aktuellen Kurs von 88.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 88.08 oder 88.38 platziert, während 8293 und 1.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NVDL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NVDL-Aktien?
Bei einer Investition in GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF müssen die jährliche Spanne 23.12 - 102.45 und der aktuelle Kurs 88.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.54% und 134.82%, bevor sie Orders zu 88.08 oder 88.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NVDL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
Der höchste Kurs von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) im vergangenen Jahr lag bei 102.45. Innerhalb von 23.12 - 102.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 86.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
Der niedrigste Kurs von GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) im Laufe des Jahres betrug 23.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 88.08 und der Spanne 23.12 - 102.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NVDL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NVDL statt?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 86.27 und 26.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.27
- Eröffnung
- 86.41
- Bid
- 88.08
- Ask
- 88.38
- Tief
- 85.79
- Hoch
- 88.86
- Volumen
- 8.293 K
- Tagesänderung
- 2.10%
- Monatsänderung
- -4.54%
- 6-Monatsänderung
- 134.82%
- Jahresänderung
- 26.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 0.694 M
- Vorh
- 0.800 M
- Akt
-
- Erw
- -1.0%
- Vorh
- 20.5%
- Akt
-
- Erw
- 55.0
- Vorh
- 55.0
- Akt
-
- Erw
- 51.2
- Vorh
- 51.2
- Akt
-
- Erw
- 4.6%
- Vorh
- 4.6%
- Akt
-
- Erw
- 3.7%
- Vorh
- 3.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 548
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh