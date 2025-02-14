- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
El tipo de cambio de NVDL de hoy ha cambiado un 2.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.79, mientras que el máximo ha alcanzado 88.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVDL News
- The race to launch ever-riskier leveraged ETFs in the U.S. is heating up
- NVDL: How Much Nvidia Can You Handle? This ETF Is A 2x, For Better Or Worse
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- Analysis-Nvidia to set tone for booming AI leveraged ETF market
- Nvidia Breaks Out, but Leveraged ETF NVDL Lags Behind
- NVDL: A Leveraged Nvidia Bet (NASDAQ:NVDL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- 2 Reasons to Buy NVDL and 3 Reasons Not to
- NVDL: How To Play An NVDA Breakout And A $220 Stock Target (NASDAQ:NVDL)
- NVDY ETF: Attractive Into Nvidia's Q1 Report, With Stock +50% From The April Low (NVDY)
- NVDL: Trump's Chip Restriction Is An Opportunity, NVDA Washed Out (Rating Upgrade)
- NVIDIA: Bears, Beats, Blackwell (NASDAQ:NVDA)
- The ‘Squid Game’ market: Risky leveraged ETFs boomed in 2024. Now comes the bust.
- This Nvidia Stock Trading Method Can Juice Your Returns. But Here's The Catch.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NVDL hoy?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) se evalúa hoy en 88.08. El instrumento se negocia dentro de 85.79 - 88.86; el cierre de ayer ha sido 86.27 y el volumen comercial ha alcanzado 8293. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NVDL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF se evalúa actualmente en 88.08. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.48% y USD. Monitoree los movimientos de NVDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NVDL?
Puede comprar acciones de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) al precio actual de 88.08. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 88.08 o 88.38, mientras que 8293 y 1.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NVDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NVDL?
Invertir en GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.12 - 102.45 y el precio actual 88.08. Muchos comparan -4.54% y 134.82% antes de colocar órdenes en 88.08 o 88.38. Estudie los cambios diarios de precios de NVDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
El precio más alto de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) en el último año ha sido 102.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.12 - 102.45, una comparación con 86.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
El precio más bajo de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) para el año ha sido 23.12. La comparación con los actuales 88.08 y 23.12 - 102.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NVDL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NVDL?
En el pasado, GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 86.27 y 26.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 86.27
- Open
- 86.41
- Bid
- 88.08
- Ask
- 88.38
- Low
- 85.79
- High
- 88.86
- Volumen
- 8.293 K
- Cambio diario
- 2.10%
- Cambio mensual
- -4.54%
- Cambio a 6 meses
- 134.82%
- Cambio anual
- 26.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.694 M
- Prev.
- 0.800 M
- Act.
-
- Pronós.
- -1.0%
- Prev.
- 20.5%
- Act.
-
- Pronós.
- 55.0
- Prev.
- 55.0
- Act.
-
- Pronós.
- 51.2
- Prev.
- 51.2
- Act.
-
- Pronós.
- 4.6%
- Prev.
- 4.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7%
- Prev.
- 3.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 418
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 548
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.