- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL fiyatı bugün 2.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.79 ve Yüksek fiyatı olarak 88.86 aralığında işlem gördü.
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVDL haberleri
- The race to launch ever-riskier leveraged ETFs in the U.S. is heating up
- NVDL: How Much Nvidia Can You Handle? This ETF Is A 2x, For Better Or Worse
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- Analysis-Nvidia to set tone for booming AI leveraged ETF market
- Nvidia Breaks Out, but Leveraged ETF NVDL Lags Behind
- NVDL: A Leveraged Nvidia Bet (NASDAQ:NVDL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- 2 Reasons to Buy NVDL and 3 Reasons Not to
- NVDL: How To Play An NVDA Breakout And A $220 Stock Target (NASDAQ:NVDL)
- NVDY ETF: Attractive Into Nvidia's Q1 Report, With Stock +50% From The April Low (NVDY)
- NVDL: Trump's Chip Restriction Is An Opportunity, NVDA Washed Out (Rating Upgrade)
- NVIDIA: Bears, Beats, Blackwell (NASDAQ:NVDA)
- The ‘Squid Game’ market: Risky leveraged ETFs boomed in 2024. Now comes the bust.
- This Nvidia Stock Trading Method Can Juice Your Returns. But Here's The Catch.
Sıkça sorulan sorular
NVDL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedi 88.08 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 85.79 - 88.86 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 86.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8293 değerine ulaştı. NVDL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedi şu anda 88.08 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.48% ve USD değerlerini izler. NVDL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
NVDL hisse senedi nasıl alınır?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisselerini şu anki 88.08 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 88.08 ve Ask 88.38 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8293 ve günlük değişim oranı 1.93% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NVDL fiyat hareketlerini takip edin.
NVDL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.12 - 102.45 ve mevcut fiyatı 88.08 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 88.08 veya Ask 88.38 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.54% ve 6 aylık değişim oranı 134.82% değerlerini karşılaştırır. NVDL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedi yıllık olarak 102.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.12 - 102.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 86.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF performansını takip edin.
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.12 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 88.08 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.12 - 102.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NVDL fiyat hareketlerini izleyin.
NVDL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 86.27 ve yıllık değişim oranı 26.48% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 86.27
- Açılış
- 86.41
- Satış
- 88.08
- Alış
- 88.38
- Düşük
- 85.79
- Yüksek
- 88.86
- Hacim
- 8.293 K
- Günlük değişim
- 2.10%
- Aylık değişim
- -4.54%
- 6 aylık değişim
- 134.82%
- Yıllık değişim
- 26.48%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.06 M
- Beklenti
- Önceki
- 4.00 M
- Açıklanan
- 1.5%
- Beklenti
- Önceki
- -0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.182%
- Beklenti
- Önceki
- 1.650%