NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
今日NVDL汇率已更改2.10%。当日，交易品种以低点85.79和高点88.86进行交易。
关注GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVDL新闻
- The race to launch ever-riskier leveraged ETFs in the U.S. is heating up
- NVDL: How Much Nvidia Can You Handle? This ETF Is A 2x, For Better Or Worse
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- Analysis-Nvidia to set tone for booming AI leveraged ETF market
- Nvidia Breaks Out, but Leveraged ETF NVDL Lags Behind
- NVDL: A Leveraged Nvidia Bet (NASDAQ:NVDL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- 2 Reasons to Buy NVDL and 3 Reasons Not to
- NVDL: How To Play An NVDA Breakout And A $220 Stock Target (NASDAQ:NVDL)
- NVDY ETF: Attractive Into Nvidia's Q1 Report, With Stock +50% From The April Low (NVDY)
- NVDL: Trump's Chip Restriction Is An Opportunity, NVDA Washed Out (Rating Upgrade)
- NVIDIA: Bears, Beats, Blackwell (NASDAQ:NVDA)
- The ‘Squid Game’ market: Risky leveraged ETFs boomed in 2024. Now comes the bust.
- This Nvidia Stock Trading Method Can Juice Your Returns. But Here's The Catch.
常见问题解答
NVDL股票今天的价格是多少？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票今天的定价为88.08。它在85.79 - 88.86范围内交易，昨天的收盘价为86.27，交易量达到8293。NVDL的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票是否支付股息？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF目前的价值为88.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.48%和USD。实时查看图表以跟踪NVDL走势。
如何购买NVDL股票？
您可以以88.08的当前价格购买GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票。订单通常设置在88.08或88.38附近，而8293和1.93%显示市场活动。立即关注NVDL的实时图表更新。
如何投资NVDL股票？
投资GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF需要考虑年度范围23.12 - 102.45和当前价格88.08。许多人在以88.08或88.38下订单之前，会比较-4.54%和。实时查看NVDL价格图表，了解每日变化。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的最高价格是102.45。在23.12 - 102.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的绩效。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（NVDL）的最低价格为23.12。将其与当前的88.08和23.12 - 102.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDL股票是什么时候拆分的？
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.27和26.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 86.27
- 开盘价
- 86.41
- 卖价
- 88.08
- 买价
- 88.38
- 最低价
- 85.79
- 最高价
- 88.86
- 交易量
- 8.293 K
- 日变化
- 2.10%
- 月变化
- -4.54%
- 6个月变化
- 134.82%
- 年变化
- 26.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.694 M
- 前值
- 0.800 M
- 实际值
-
- 预测值
- -1.0%
- 前值
- 20.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.0
- 前值
- 55.0
- 实际值
-
- 预测值
- 51.2
- 前值
- 51.2
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 4.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 548
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值