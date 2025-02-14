报价部分
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

88.08 USD 1.81 (2.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NVDL汇率已更改2.10%。当日，交易品种以低点85.79和高点88.86进行交易。

关注GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NVDL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票今天的定价为88.08。它在85.79 - 88.86范围内交易，昨天的收盘价为86.27，交易量达到8293。NVDL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF目前的价值为88.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.48%和USD。实时查看图表以跟踪NVDL走势。

如何购买NVDL股票？

您可以以88.08的当前价格购买GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票。订单通常设置在88.08或88.38附近，而8293和1.93%显示市场活动。立即关注NVDL的实时图表更新。

如何投资NVDL股票？

投资GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF需要考虑年度范围23.12 - 102.45和当前价格88.08。许多人在以88.08或88.38下订单之前，会比较-4.54%和。实时查看NVDL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的最高价格是102.45。在23.12 - 102.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（NVDL）的最低价格为23.12。将其与当前的88.08和23.12 - 102.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.27和26.48%中可见。

日范围
85.79 88.86
年范围
23.12 102.45
前一天收盘价
86.27
开盘价
86.41
卖价
88.08
买价
88.38
最低价
85.79
最高价
88.86
交易量
8.293 K
日变化
2.10%
月变化
-4.54%
6个月变化
134.82%
年变化
26.48%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
预测值
前值
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值