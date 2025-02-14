NVDL股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票今天的定价为88.08。它在85.79 - 88.86范围内交易，昨天的收盘价为86.27，交易量达到8293。NVDL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF目前的价值为88.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.48%和USD。实时查看图表以跟踪NVDL走势。

如何购买NVDL股票？ 您可以以88.08的当前价格购买GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票。订单通常设置在88.08或88.38附近，而8293和1.93%显示市场活动。立即关注NVDL的实时图表更新。

如何投资NVDL股票？ 投资GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF需要考虑年度范围23.12 - 102.45和当前价格88.08。许多人在以88.08或88.38下订单之前，会比较-4.54%和。实时查看NVDL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的最高价格是102.45。在23.12 - 102.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（NVDL）的最低价格为23.12。将其与当前的88.08和23.12 - 102.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。