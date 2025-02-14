CotationsSections
Devises / NVDL
Retour à Actions

NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

88.08 USD 1.81 (2.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NVDL a changé de 2.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.79 et à un maximum de 88.86.

Suivez la dynamique GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVDL Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action NVDL aujourd'hui ?

L'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF est cotée à 88.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 85.79 - 88.86, a clôturé hier à 86.27 et son volume d'échange a atteint 8293. Le graphique en temps réel du cours de NVDL présente ces mises à jour.

L'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF verse-t-elle des dividendes ?

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF est actuellement valorisé à 88.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NVDL.

Comment acheter des actions NVDL ?

Vous pouvez acheter des actions GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF au cours actuel de 88.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.08 ou de 88.38, le 8293 et le 1.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NVDL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action NVDL ?

Investir dans GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.12 - 102.45 et le prix actuel 88.08. Beaucoup comparent -4.54% et 134.82% avant de passer des ordres à 88.08 ou 88.38. Consultez le graphique du cours de NVDL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ?

Le cours le plus élevé de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF l'année dernière était 102.45. Au cours de 23.12 - 102.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 86.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ?

Le cours le plus bas de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) sur l'année a été 23.12. Sa comparaison avec 88.08 et 23.12 - 102.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NVDL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action NVDL a-t-elle été divisée ?

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 86.27 et 26.48% après les opérations sur titres.

Range quotidien
85.79 88.86
Range Annuel
23.12 102.45
Clôture Précédente
86.27
Ouverture
86.41
Bid
88.08
Ask
88.38
Plus Bas
85.79
Plus Haut
88.86
Volume
8.293 K
Changement quotidien
2.10%
Changement Mensuel
-4.54%
Changement à 6 Mois
134.82%
Changement Annuel
26.48%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC a/a
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev