NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Le taux de change de NVDL a changé de 2.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.79 et à un maximum de 88.86.
Suivez la dynamique GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NVDL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NVDL aujourd'hui ?
L'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF est cotée à 88.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 85.79 - 88.86, a clôturé hier à 86.27 et son volume d'échange a atteint 8293. Le graphique en temps réel du cours de NVDL présente ces mises à jour.
L'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF verse-t-elle des dividendes ?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF est actuellement valorisé à 88.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NVDL.
Comment acheter des actions NVDL ?
Vous pouvez acheter des actions GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF au cours actuel de 88.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.08 ou de 88.38, le 8293 et le 1.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NVDL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NVDL ?
Investir dans GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.12 - 102.45 et le prix actuel 88.08. Beaucoup comparent -4.54% et 134.82% avant de passer des ordres à 88.08 ou 88.38. Consultez le graphique du cours de NVDL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ?
Le cours le plus élevé de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF l'année dernière était 102.45. Au cours de 23.12 - 102.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 86.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ?
Le cours le plus bas de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) sur l'année a été 23.12. Sa comparaison avec 88.08 et 23.12 - 102.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NVDL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NVDL a-t-elle été divisée ?
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 86.27 et 26.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 86.27
- Ouverture
- 86.41
- Bid
- 88.08
- Ask
- 88.38
- Plus Bas
- 85.79
- Plus Haut
- 88.86
- Volume
- 8.293 K
- Changement quotidien
- 2.10%
- Changement Mensuel
- -4.54%
- Changement à 6 Mois
- 134.82%
- Changement Annuel
- 26.48%
