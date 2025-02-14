- Visão do mercado
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
A taxa do NVDL para hoje mudou para 2.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.79 e o mais alto foi 88.86.
Veja a dinâmica do par de moedas GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NVDL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NVDL hoje?
Hoje GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) está avaliado em 88.08. O instrumento é negociado dentro de 85.79 - 88.86, o fechamento de ontem foi 86.27, e o volume de negociação atingiu 8293. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NVDL em tempo real.
As ações de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF pagam dividendos?
Atualmente GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF está avaliado em 88.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.48% e USD. Monitore os movimentos de NVDL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NVDL?
Você pode comprar ações de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) pelo preço atual 88.08. Ordens geralmente são executadas perto de 88.08 ou 88.38, enquanto 8293 e 1.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NVDL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NVDL?
Investir em GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF envolve considerar a faixa anual 23.12 - 102.45 e o preço atual 88.08. Muitos comparam -4.54% e 134.82% antes de enviar ordens em 88.08 ou 88.38. Estude as mudanças diárias de preço de NVDL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
O maior preço de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) no último ano foi 102.45. As ações oscilaram bastante dentro de 23.12 - 102.45, e a comparação com 86.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF?
O menor preço de GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) no ano foi 23.12. A comparação com o preço atual 88.08 e 23.12 - 102.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NVDL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NVDL?
No passado GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 86.27 e 26.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 86.27
- Open
- 86.41
- Bid
- 88.08
- Ask
- 88.38
- Low
- 85.79
- High
- 88.86
- Volume
- 8.293 K
- Mudança diária
- 2.10%
- Mudança mensal
- -4.54%
- Mudança de 6 meses
- 134.82%
- Mudança anual
- 26.48%
