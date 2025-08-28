КотировкиРазделы
NTAP: NetApp Inc

123.37 USD 0.79 (0.64%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTAP за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.67, а максимальная — 124.56.

Следите за динамикой NetApp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
122.67 124.56
Годовой диапазон
71.84 135.45
Предыдущее закрытие
124.16
Open
124.06
Bid
123.37
Ask
123.67
Low
122.67
High
124.56
Объем
4.004 K
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
11.23%
6-месячное изменение
39.84%
Годовое изменение
-0.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.