Валюты / NTAP
NTAP: NetApp Inc
123.37 USD 0.79 (0.64%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTAP за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.67, а максимальная — 124.56.
Следите за динамикой NetApp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTAP
Дневной диапазон
122.67 124.56
Годовой диапазон
71.84 135.45
- Предыдущее закрытие
- 124.16
- Open
- 124.06
- Bid
- 123.37
- Ask
- 123.67
- Low
- 122.67
- High
- 124.56
- Объем
- 4.004 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 11.23%
- 6-месячное изменение
- 39.84%
- Годовое изменение
- -0.18%
