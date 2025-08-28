통화 / NTAP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NTAP: NetApp Inc
125.16 USD 1.20 (0.95%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTAP 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 124.35이고 고가는 126.66이었습니다.
NetApp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTAP News
- 3 Storage Devices Stocks to Focus on Amid Industry Headwinds
- Investors Heavily Search NetApp, Inc. (NTAP): Here is What You Need to Know
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- NetApp (NTAP) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Micron Stock Leads The Memory Storage Group Higher As AI Demand Surges
- NetApp, Inc. (NTAP) Presents at J. P. Morgan's CEO Spotlight Series Transcript
- NetApp CEO, 전략적 성장과 과제 강조
- NetApp at CEO Spotlight Series: Strategic Growth and Challenges
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- NetApp, Inc. (NTAP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- NetApp at Goldman Sachs Conference: Growth, Cloud, and AI Focus
- NetApp Stock Rides Rising AI Tide; Shares Popped 70% In The Last 5 Months
- NetApp Up 14% in a Month: How Should Investors Play the Stock?
- Pure Storage stock falls after Kerrisdale announces short position
- NetApp, Inc. (NTAP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunication
- Here's Why NetApp (NTAP) is a Strong Growth Stock
- Here is What to Know Beyond Why NetApp, Inc. (NTAP) is a Trending Stock
- NetApp: Cheap Valuation Offsets Execution Stumbles (NASDAQ:NTAP)
- Why NetApp (NTAP) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- WDC's Free Cash Flow Strength to Buoy Dividends and $2B Buyback Plan
- NetApp stock price target raised to $114 by UBS on C-Series growth
일일 변동 비율
124.35 126.66
년간 변동
71.84 135.45
- 이전 종가
- 126.36
- 시가
- 126.54
- Bid
- 125.16
- Ask
- 125.46
- 저가
- 124.35
- 고가
- 126.66
- 볼륨
- 6.063 K
- 일일 변동
- -0.95%
- 월 변동
- 12.85%
- 6개월 변동
- 41.87%
- 년간 변동율
- 1.27%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K