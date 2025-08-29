CotationsSections
Devises / NTAP
Retour à Actions

NTAP: NetApp Inc

125.16 USD 1.20 (0.95%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NTAP a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.35 et à un maximum de 126.66.

Suivez la dynamique NetApp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTAP Nouvelles

Range quotidien
124.35 126.66
Range Annuel
71.84 135.45
Clôture Précédente
126.36
Ouverture
126.54
Bid
125.16
Ask
125.46
Plus Bas
124.35
Plus Haut
126.66
Volume
6.063 K
Changement quotidien
-0.95%
Changement Mensuel
12.85%
Changement à 6 Mois
41.87%
Changement Annuel
1.27%
20 septembre, samedi