货币 / NTAP
NTAP: NetApp Inc
123.37 USD 0.79 (0.64%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTAP汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点122.67和高点124.56进行交易。
关注NetApp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
122.67 124.56
年范围
71.84 135.45
- 前一天收盘价
- 124.16
- 开盘价
- 124.06
- 卖价
- 123.37
- 买价
- 123.67
- 最低价
- 122.67
- 最高价
- 124.56
- 交易量
- 4.004 K
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 11.23%
- 6个月变化
- 39.84%
- 年变化
- -0.18%
