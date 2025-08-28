Divisas / NTAP
NTAP: NetApp Inc
123.92 USD 0.55 (0.45%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTAP de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 122.21, mientras que el máximo ha alcanzado 124.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NetApp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NTAP News
- WDC Surges 129% in 6 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- NetApp (NTAP) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Micron Stock Leads The Memory Storage Group Higher As AI Demand Surges
- NetApp, Inc. (NTAP) Presents at J. P. Morgan's CEO Spotlight Series Transcript
- NetApp en la Serie Spotlight de Directores Ejecutivos: Crecimiento Estratégico y Desafíos
- NetApp en Serie Spotlight de CEOs: Crecimiento estratégico y desafíos
- NetApp at CEO Spotlight Series: Strategic Growth and Challenges
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- NetApp, Inc. (NTAP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- NetApp en la Conferencia de Goldman Sachs: Crecimiento, Nube e IA
- NetApp at Goldman Sachs Conference: Growth, Cloud, and AI Focus
- NetApp Stock Rides Rising AI Tide; Shares Popped 70% In The Last 5 Months
- NetApp Up 14% in a Month: How Should Investors Play the Stock?
- Pure Storage stock falls after Kerrisdale announces short position
- NetApp, Inc. (NTAP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunication
- Here's Why NetApp (NTAP) is a Strong Growth Stock
- Here is What to Know Beyond Why NetApp, Inc. (NTAP) is a Trending Stock
- NetApp: Cheap Valuation Offsets Execution Stumbles (NASDAQ:NTAP)
- Why NetApp (NTAP) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Data Storage Corp announces supplemental disclosures for proposed divestiture
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- WDC's Free Cash Flow Strength to Buoy Dividends and $2B Buyback Plan
- NetApp stock price target raised to $114 by UBS on C-Series growth
Rango diario
122.21 124.76
Rango anual
71.84 135.45
- Cierres anteriores
- 123.37
- Open
- 123.20
- Bid
- 123.92
- Ask
- 124.22
- Low
- 122.21
- High
- 124.76
- Volumen
- 4.767 K
- Cambio diario
- 0.45%
- Cambio mensual
- 11.73%
- Cambio a 6 meses
- 40.47%
- Cambio anual
- 0.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B