NTAP: NetApp Inc
126.36 USD 2.44 (1.97%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTAP hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.87 bis zu einem Hoch von 126.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die NetApp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
123.87 126.54
Jahresspanne
71.84 135.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.92
- Eröffnung
- 123.87
- Bid
- 126.36
- Ask
- 126.66
- Tief
- 123.87
- Hoch
- 126.54
- Volumen
- 4.244 K
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- 13.93%
- 6-Monatsänderung
- 43.23%
- Jahresänderung
- 2.24%
