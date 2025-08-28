KurseKategorien
Währungen / NTAP
NTAP: NetApp Inc

126.36 USD 2.44 (1.97%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTAP hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.87 bis zu einem Hoch von 126.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die NetApp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
123.87 126.54
Jahresspanne
71.84 135.45
Vorheriger Schlusskurs
123.92
Eröffnung
123.87
Bid
126.36
Ask
126.66
Tief
123.87
Hoch
126.54
Volumen
4.244 K
Tagesänderung
1.97%
Monatsänderung
13.93%
6-Monatsänderung
43.23%
Jahresänderung
2.24%
