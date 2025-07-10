Валюты / MUX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MUX: McEwen Mining Inc
13.50 USD 0.63 (4.46%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MUX за сегодня изменился на -4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.34, а максимальная — 14.23.
Следите за динамикой McEwen Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MUX
- McEwen appoints Ian Ball as Vice-Chairman to support growth strategy
- McEwen Mining на саммите драгоценных металлов 2025: перспективное будущее меди и золота
- McEwen Mining at 2025 Precious Metals Summit: Promising Copper and Gold Future
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- McEwen: Undervalued Copper Miner With Market Potential (NYSE:MUX)
- Earnings call transcript: TEGNA Inc. Q2 2025 results show revenue decline
- McEwen Mining, Inc. (MUX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analysis-Argentina’s copper dreams need infrastructure - but who will build it?
- McEwen (MUX) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BHP and Lundin will request Argentina incentives, but other miners fear missing out
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MP Materials Corp. (MP) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- McEwen (MUX) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why McEwen (MUX) is a Great Choice
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- McEwen Mining stock price target raised to $17 by H.C. Wainwright
- McEwen to acquire Canadian Gold in all-stock deal valued at C$0.35 per share
- Wall Street Analysts See a 30.35% Upside in McEwen (MUX): Can the Stock Really Move This High?
- Here's Why Momentum in McEwen (MUX) Should Keep going
- Sankamap Metals CEO appointed to McEwen Mining board
- McEwen Inc. completes name change from McEwen Mining Inc.
Дневной диапазон
13.34 14.23
Годовой диапазон
6.38 14.29
- Предыдущее закрытие
- 14.13
- Open
- 14.23
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Low
- 13.34
- High
- 14.23
- Объем
- 2.484 K
- Дневное изменение
- -4.46%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 80.00%
- Годовое изменение
- 43.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.