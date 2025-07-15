Divisas / MUX
MUX: McEwen Mining Inc
13.50 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MUX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.17, mientras que el máximo ha alcanzado 14.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas McEwen Mining Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUX News
- McEwen nombra a Ian Ball como Vicepresidente para apoyar estrategia de crecimiento
- McEwen appoints Ian Ball as Vice-Chairman to support growth strategy
- McEwen Mining en la Cumbre de Metales Preciosos 2025: Prometedor futuro en cobre y oro
- McEwen Mining at 2025 Precious Metals Summit: Promising Copper and Gold Future
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- McEwen: Undervalued Copper Miner With Market Potential (NYSE:MUX)
- Earnings call transcript: TEGNA Inc. Q2 2025 results show revenue decline
- McEwen Mining, Inc. (MUX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analysis-Argentina’s copper dreams need infrastructure - but who will build it?
- McEwen (MUX) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BHP and Lundin will request Argentina incentives, but other miners fear missing out
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MP Materials Corp. (MP) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- McEwen (MUX) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why McEwen (MUX) is a Great Choice
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- McEwen Mining stock price target raised to $17 by H.C. Wainwright
- McEwen to acquire Canadian Gold in all-stock deal valued at C$0.35 per share
- Wall Street Analysts See a 30.35% Upside in McEwen (MUX): Can the Stock Really Move This High?
- Here's Why Momentum in McEwen (MUX) Should Keep going
- Sankamap Metals CEO appointed to McEwen Mining board
Rango diario
13.17 14.01
Rango anual
6.38 14.29
- Cierres anteriores
- 13.50
- Open
- 13.33
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Low
- 13.17
- High
- 14.01
- Volumen
- 1.902 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 6.38%
- Cambio a 6 meses
- 80.00%
- Cambio anual
- 43.01%
