MUX: McEwen Mining Inc

13.79 USD 0.17 (1.25%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MUX hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.65 bis zu einem Hoch von 13.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die McEwen Mining Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
13.65 13.82
Jahresspanne
6.38 14.29
Vorheriger Schlusskurs
13.62
Eröffnung
13.73
Bid
13.79
Ask
14.09
Tief
13.65
Hoch
13.82
Volumen
87
Tagesänderung
1.25%
Monatsänderung
8.67%
6-Monatsänderung
83.87%
Jahresänderung
46.08%
