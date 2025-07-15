Devises / MUX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MUX: McEwen Mining Inc
14.52 USD 0.90 (6.61%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MUX a changé de 6.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.65 et à un maximum de 14.67.
Suivez la dynamique McEwen Mining Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUX Nouvelles
- McEwen nomme Ian Ball au poste de vice-président pour soutenir sa stratégie de croissance
- McEwen appoints Ian Ball as Vice-Chairman to support growth strategy
- McEwen Mining au Sommet des Métaux Précieux 2025 : Un avenir prometteur pour le cuivre et l’or
- McEwen Mining at 2025 Precious Metals Summit: Promising Copper and Gold Future
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- McEwen: Undervalued Copper Miner With Market Potential (NYSE:MUX)
- Earnings call transcript: TEGNA Inc. Q2 2025 results show revenue decline
- McEwen Mining, Inc. (MUX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analysis-Argentina’s copper dreams need infrastructure - but who will build it?
- McEwen (MUX) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BHP and Lundin will request Argentina incentives, but other miners fear missing out
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MP Materials Corp. (MP) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- McEwen (MUX) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why McEwen (MUX) is a Great Choice
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- McEwen Mining stock price target raised to $17 by H.C. Wainwright
- McEwen to acquire Canadian Gold in all-stock deal valued at C$0.35 per share
- Wall Street Analysts See a 30.35% Upside in McEwen (MUX): Can the Stock Really Move This High?
- Here's Why Momentum in McEwen (MUX) Should Keep going
- Sankamap Metals CEO appointed to McEwen Mining board
Range quotidien
13.65 14.67
Range Annuel
6.38 14.67
- Clôture Précédente
- 13.62
- Ouverture
- 13.73
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Plus Bas
- 13.65
- Plus Haut
- 14.67
- Volume
- 2.224 K
- Changement quotidien
- 6.61%
- Changement Mensuel
- 14.42%
- Changement à 6 Mois
- 93.60%
- Changement Annuel
- 53.81%
20 septembre, samedi