Dövizler / MUX
MUX: McEwen Mining Inc
14.52 USD 0.90 (6.61%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MUX fiyatı bugün 6.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.65 ve Yüksek fiyatı olarak 14.67 aralığında işlem gördü.
McEwen Mining Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUX haberleri
- McEwen appoints Ian Ball as Vice-Chairman to support growth strategy
- McEwen Mining at 2025 Precious Metals Summit: Promising Copper and Gold Future
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- McEwen: Undervalued Copper Miner With Market Potential (NYSE:MUX)
- Earnings call transcript: TEGNA Inc. Q2 2025 results show revenue decline
- McEwen Mining, Inc. (MUX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analysis-Argentina’s copper dreams need infrastructure - but who will build it?
- McEwen (MUX) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BHP and Lundin will request Argentina incentives, but other miners fear missing out
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MP Materials Corp. (MP) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- McEwen (MUX) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why McEwen (MUX) is a Great Choice
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- McEwen Mining stock price target raised to $17 by H.C. Wainwright
- McEwen to acquire Canadian Gold in all-stock deal valued at C$0.35 per share
- Wall Street Analysts See a 30.35% Upside in McEwen (MUX): Can the Stock Really Move This High?
- Here's Why Momentum in McEwen (MUX) Should Keep going
- Sankamap Metals CEO appointed to McEwen Mining board
- McEwen Inc. completes name change from McEwen Mining Inc.
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Günlük aralık
13.65 14.67
Yıllık aralık
6.38 14.67
- Önceki kapanış
- 13.62
- Açılış
- 13.73
- Satış
- 14.52
- Alış
- 14.82
- Düşük
- 13.65
- Yüksek
- 14.67
- Hacim
- 2.224 K
- Günlük değişim
- 6.61%
- Aylık değişim
- 14.42%
- 6 aylık değişim
- 93.60%
- Yıllık değişim
- 53.81%
21 Eylül, Pazar