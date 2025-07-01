FiyatlarBölümler
MUX: McEwen Mining Inc

14.52 USD 0.90 (6.61%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MUX fiyatı bugün 6.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.65 ve Yüksek fiyatı olarak 14.67 aralığında işlem gördü.

McEwen Mining Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MUX haberleri

Günlük aralık
13.65 14.67
Yıllık aralık
6.38 14.67
Önceki kapanış
13.62
Açılış
13.73
Satış
14.52
Alış
14.82
Düşük
13.65
Yüksek
14.67
Hacim
2.224 K
Günlük değişim
6.61%
Aylık değişim
14.42%
6 aylık değişim
93.60%
Yıllık değişim
53.81%
