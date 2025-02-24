Валюты / MGIC
MGIC: Magic Software Enterprises Ltd
20.17 USD 0.24 (1.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGIC за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.87, а максимальная — 20.20.
Следите за динамикой Magic Software Enterprises Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGIC
Дневной диапазон
19.87 20.20
Годовой диапазон
10.42 22.00
- Предыдущее закрытие
- 19.93
- Open
- 19.91
- Bid
- 20.17
- Ask
- 20.47
- Low
- 19.87
- High
- 20.20
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 3.12%
- 6-месячное изменение
- 54.56%
- Годовое изменение
- 69.35%
