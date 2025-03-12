CotationsSections
Devises / MGIC
MGIC: Magic Software Enterprises Ltd

19.90 USD 0.09 (0.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MGIC a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.69 et à un maximum de 19.97.

Suivez la dynamique Magic Software Enterprises Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
19.69 19.97
Range Annuel
10.42 22.00
Clôture Précédente
19.81
Ouverture
19.85
Bid
19.90
Ask
20.20
Plus Bas
19.69
Plus Haut
19.97
Volume
118
Changement quotidien
0.45%
Changement Mensuel
1.74%
Changement à 6 Mois
52.49%
Changement Annuel
67.09%
