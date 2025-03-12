Devises / MGIC
MGIC: Magic Software Enterprises Ltd
19.90 USD 0.09 (0.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MGIC a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.69 et à un maximum de 19.97.
Suivez la dynamique Magic Software Enterprises Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MGIC Nouvelles
Range quotidien
19.69 19.97
Range Annuel
10.42 22.00
20 septembre, samedi