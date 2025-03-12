Dövizler / MGIC
MGIC: Magic Software Enterprises Ltd
19.90 USD 0.09 (0.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MGIC fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.69 ve Yüksek fiyatı olarak 19.97 aralığında işlem gördü.
Magic Software Enterprises Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGIC haberleri
Günlük aralık
19.69 19.97
Yıllık aralık
10.42 22.00
- Önceki kapanış
- 19.81
- Açılış
- 19.85
- Satış
- 19.90
- Alış
- 20.20
- Düşük
- 19.69
- Yüksek
- 19.97
- Hacim
- 118
- Günlük değişim
- 0.45%
- Aylık değişim
- 1.74%
- 6 aylık değişim
- 52.49%
- Yıllık değişim
- 67.09%
21 Eylül, Pazar