FiyatlarBölümler
Dövizler / MGIC
Geri dön - Hisse senetleri

MGIC: Magic Software Enterprises Ltd

19.90 USD 0.09 (0.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGIC fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.69 ve Yüksek fiyatı olarak 19.97 aralığında işlem gördü.

Magic Software Enterprises Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGIC haberleri

Günlük aralık
19.69 19.97
Yıllık aralık
10.42 22.00
Önceki kapanış
19.81
Açılış
19.85
Satış
19.90
Alış
20.20
Düşük
19.69
Yüksek
19.97
Hacim
118
Günlük değişim
0.45%
Aylık değişim
1.74%
6 aylık değişim
52.49%
Yıllık değişim
67.09%
21 Eylül, Pazar