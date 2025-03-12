통화 / MGIC
MGIC: Magic Software Enterprises Ltd
19.90 USD 0.09 (0.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGIC 환율이 오늘 0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.69이고 고가는 19.97이었습니다.
Magic Software Enterprises Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MGIC News
- Best Momentum Stock to Buy for September 19th
- Best Income Stocks to Buy for September 19th
- Can Magic Software (MGIC) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Best Momentum Stock to Buy for September 4th
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Earnings call transcript: Magic Software Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- Best Momentum Stock to Buy for August 20th
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Best Momentum Stock to Buy for August 18th
- Magic Software stock price target raised to $18 from $16 at Barclays
- Magic Software Enterprises earnings matched, revenue topped estimates
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with new repurchases
- Magic Software Enterprises to release second quarter results on August 13
- Magic Software stock hits 52-week high at 20.85 USD
- Magic Software reports Q1 revenue beat, EPS miss
- Magic Software Enterprises earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Magic Software Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Magic Software Files Annual Report on Form 20-F for the Year Ended December 31, 2024
- Brookfield Wealth Solutions announces annual meeting
- Quantum Biopharma reports Q1 2025 financials
- Global-E Online announces annual shareholder meeting
- Brookfield Renewable announces shareholder meeting details
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Magic Software (NASDAQ:MGIC), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
일일 변동 비율
19.69 19.97
년간 변동
10.42 22.00
- 이전 종가
- 19.81
- 시가
- 19.85
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- 저가
- 19.69
- 고가
- 19.97
- 볼륨
- 118
- 일일 변동
- 0.45%
- 월 변동
- 1.74%
- 6개월 변동
- 52.49%
- 년간 변동율
- 67.09%
20 9월, 토요일