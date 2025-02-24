通貨 / MGIC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MGIC: Magic Software Enterprises Ltd
19.81 USD 0.42 (2.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGICの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり19.55の安値と19.96の高値で取引されました。
Magic Software Enterprises Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGIC News
- Can Magic Software (MGIC) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Best Momentum Stock to Buy for September 4th
- Thumzup Media announces merger agreement with Dogehash Technologies
- Earnings call transcript: Magic Software Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- Best Momentum Stock to Buy for August 20th
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Best Momentum Stock to Buy for August 18th
- Magic Software stock price target raised to $18 from $16 at Barclays
- Magic Software Enterprises earnings matched, revenue topped estimates
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with new repurchases
- Magic Software Enterprises to release second quarter results on August 13
- Magic Software stock hits 52-week high at 20.85 USD
- Magic Software reports Q1 revenue beat, EPS miss
- Magic Software Enterprises earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Magic Software Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Magic Software Files Annual Report on Form 20-F for the Year Ended December 31, 2024
- Brookfield Wealth Solutions announces annual meeting
- Quantum Biopharma reports Q1 2025 financials
- Global-E Online announces annual shareholder meeting
- Brookfield Renewable announces shareholder meeting details
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Magic Software (NASDAQ:MGIC), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Israel’s Magic Software, Matrix IT consider merger in $2.1 bln deal
- Magic Software Stock: Price In Attractive Territory (NASDAQ:MGIC)
1日のレンジ
19.55 19.96
1年のレンジ
10.42 22.00
- 以前の終値
- 19.39
- 始値
- 19.55
- 買値
- 19.81
- 買値
- 20.11
- 安値
- 19.55
- 高値
- 19.96
- 出来高
- 81
- 1日の変化
- 2.17%
- 1ヶ月の変化
- 1.28%
- 6ヶ月の変化
- 51.80%
- 1年の変化
- 66.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K