MGIC: Magic Software Enterprises Ltd
19.81 USD 0.42 (2.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGIC hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.55 bis zu einem Hoch von 19.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magic Software Enterprises Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MGIC News
Tagesspanne
19.55 19.96
Jahresspanne
10.42 22.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.39
- Eröffnung
- 19.55
- Bid
- 19.81
- Ask
- 20.11
- Tief
- 19.55
- Hoch
- 19.96
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- 51.80%
- Jahresänderung
- 66.33%
