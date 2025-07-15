Валюты / LEGN
LEGN: Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares
34.34 USD 0.46 (1.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEGN за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.69, а максимальная — 34.74.
Следите за динамикой Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.69 34.74
Годовой диапазон
27.34 51.56
- Предыдущее закрытие
- 33.88
- Open
- 33.91
- Bid
- 34.34
- Ask
- 34.64
- Low
- 33.69
- High
- 34.74
- Объем
- 2.750 K
- Дневное изменение
- 1.36%
- Месячное изменение
- -2.28%
- 6-месячное изменение
- -0.46%
- Годовое изменение
- -29.47%
