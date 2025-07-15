КотировкиРазделы
LEGN: Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares

34.34 USD 0.46 (1.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LEGN за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.69, а максимальная — 34.74.

Следите за динамикой Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.69 34.74
Годовой диапазон
27.34 51.56
Предыдущее закрытие
33.88
Open
33.91
Bid
34.34
Ask
34.64
Low
33.69
High
34.74
Объем
2.750 K
Дневное изменение
1.36%
Месячное изменение
-2.28%
6-месячное изменение
-0.46%
Годовое изменение
-29.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.