LEGN: Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares
35.16 USD 0.69 (2.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEGN hat sich für heute um 2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.24 bis zu einem Hoch von 35.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LEGN News
- EQS-Stimmrechte: LEG Immobilien SE (deutsch)
- RBC Capital bestätigt "Outperform"-Rating für Legend Biotech und Kursziel von 77 $
- Legend Biotech stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Sorge vor Trump-Erlass belastet BeiGene-Aktie – RBC sieht Kaufgelegenheit
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Legend Biotech Corporation (LEGN) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 0.60%
- Legend Biotech names Carlos Santos as new CFO
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.75%
- Legend Biotech stock price target raised to $77 by RBC Capital
- Company News for Aug 12, 2025
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- Legend Biotech Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LEGN)
- Legend Biotech Corporation (LEGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Key Inflation Data in Focus
- Pre-Markets in Green, Inflation Data, Retail Sales, Q2 Earnings This Week
- Legend Bio earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- Legend Biotech Q2 2025 slides: CARVYKTI sales surge 136%, adjusted profit achieved
- LEG Immobilien ups full-year AFFO outlook, shares rise
- Why Johnson & Johnson Stock Still Has Room To Run (NYSE:JNJ)
- Legend Biotech (LEGN) Surges 6.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Legend Biotech stock after strong CARVYKTI sales
- Goldman Sachs reiterates buy rating on Legend Biotech stock after strong Carvykti sales
- These companies are most likely to surprise in real estate H1 earnings season
Tagesspanne
34.24 35.40
Jahresspanne
27.34 51.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.47
- Eröffnung
- 34.54
- Bid
- 35.16
- Ask
- 35.46
- Tief
- 34.24
- Hoch
- 35.40
- Volumen
- 2.396 K
- Tagesänderung
- 2.00%
- Monatsänderung
- 0.06%
- 6-Monatsänderung
- 1.91%
- Jahresänderung
- -27.79%
