IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IJR за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.04, а максимальная — 120.96.

Следите за динамикой iShares Core S&P Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
119.04 120.96
Годовой диапазон
89.22 128.61
Предыдущее закрытие
120.59
Open
120.89
Bid
119.22
Ask
119.52
Low
119.04
High
120.96
Объем
8.568 K
Дневное изменение
-1.14%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
14.18%
Годовое изменение
2.28%
21 сентября, воскресенье