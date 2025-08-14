CotizacionesSecciones
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IJR de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.04, mientras que el máximo ha alcanzado 120.96.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core S&P Small-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
119.04 120.96
Rango anual
89.22 128.61
Cierres anteriores
120.59
Open
120.89
Bid
119.22
Ask
119.52
Low
119.04
High
120.96
Volumen
8.568 K
Cambio diario
-1.14%
Cambio mensual
2.25%
Cambio a 6 meses
14.18%
Cambio anual
2.28%
21 septiembre, domingo