Divisas / IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IJR de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.04, mientras que el máximo ha alcanzado 120.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core S&P Small-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
119.04 120.96
Rango anual
89.22 128.61
- Cierres anteriores
- 120.59
- Open
- 120.89
- Bid
- 119.22
- Ask
- 119.52
- Low
- 119.04
- High
- 120.96
- Volumen
- 8.568 K
- Cambio diario
- -1.14%
- Cambio mensual
- 2.25%
- Cambio a 6 meses
- 14.18%
- Cambio anual
- 2.28%
21 septiembre, domingo