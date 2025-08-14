FiyatlarBölümler
IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IJR fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.04 ve Yüksek fiyatı olarak 120.96 aralığında işlem gördü.

iShares Core S&P Small-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
119.04 120.96
Yıllık aralık
89.22 128.61
Önceki kapanış
120.59
Açılış
120.89
Satış
119.22
Alış
119.52
Düşük
119.04
Yüksek
120.96
Hacim
8.568 K
Günlük değişim
-1.14%
Aylık değişim
2.25%
6 aylık değişim
14.18%
Yıllık değişim
2.28%
21 Eylül, Pazar