Dövizler / IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IJR fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.04 ve Yüksek fiyatı olarak 120.96 aralığında işlem gördü.
iShares Core S&P Small-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IJR haberleri
Günlük aralık
119.04 120.96
Yıllık aralık
89.22 128.61
- Önceki kapanış
- 120.59
- Açılış
- 120.89
- Satış
- 119.22
- Alış
- 119.52
- Düşük
- 119.04
- Yüksek
- 120.96
- Hacim
- 8.568 K
- Günlük değişim
- -1.14%
- Aylık değişim
- 2.25%
- 6 aylık değişim
- 14.18%
- Yıllık değişim
- 2.28%
21 Eylül, Pazar