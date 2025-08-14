통화 / IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IJR 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 119.04이고 고가는 120.96이었습니다.
iShares Core S&P Small-Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
119.04 120.96
년간 변동
89.22 128.61
이전 종가
- 120.59
시가
- 120.89
Bid
- 119.22
Ask
- 119.52
저가
- 119.04
고가
- 120.96
볼륨
- 8.568 K
일일 변동
- -1.14%
월 변동
- 2.25%
6개월 변동
- 14.18%
년간 변동율
- 2.28%
21 9월, 일요일