货币 / IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IJR汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点119.04和高点120.96进行交易。
关注iShares Core S&P Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IJR新闻
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- Remember The 4 Most Dangerous Words: It’s Different This Time (DJI)
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- IJR: U.S. Small-Cap Barometer Has Risks And Disadvantages (NYSEARCA:IJR)
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Should iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- ETFs to Ride the Small-Cap Comeback Wave
- VB ETF: It Is Now Time To Buy Small-Cap Companies (NYSEARCA:VB)
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
日范围
119.04 120.96
年范围
89.22 128.61
- 前一天收盘价
- 120.59
- 开盘价
- 120.89
- 卖价
- 119.22
- 买价
- 119.52
- 最低价
- 119.04
- 最高价
- 120.96
- 交易量
- 8.568 K
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- 2.25%
- 6个月变化
- 14.18%
- 年变化
- 2.28%
