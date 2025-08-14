クォートセクション
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IJRの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり119.04の安値と120.96の高値で取引されました。

iShares Core S&P Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
119.04 120.96
1年のレンジ
89.22 128.61
以前の終値
120.59
始値
120.89
買値
119.22
買値
119.52
安値
119.04
高値
120.96
出来高
8.568 K
1日の変化
-1.14%
1ヶ月の変化
2.25%
6ヶ月の変化
14.18%
1年の変化
2.28%
