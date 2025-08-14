Moedas / IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IJR para hoje mudou para -1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 119.04 e o mais alto foi 120.96.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core S&P Small-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IJR Notícias
Faixa diária
119.04 120.96
Faixa anual
89.22 128.61
- Fechamento anterior
- 120.59
- Open
- 120.89
- Bid
- 119.22
- Ask
- 119.52
- Low
- 119.04
- High
- 120.96
- Volume
- 8.568 K
- Mudança diária
- -1.14%
- Mudança mensal
- 2.25%
- Mudança de 6 meses
- 14.18%
- Mudança anual
- 2.28%
21 setembro, domingo