IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IJR para hoje mudou para -1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 119.04 e o mais alto foi 120.96.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core S&P Small-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
119.04 120.96
Faixa anual
89.22 128.61
Fechamento anterior
120.59
Open
120.89
Bid
119.22
Ask
119.52
Low
119.04
High
120.96
Volume
8.568 K
Mudança diária
-1.14%
Mudança mensal
2.25%
Mudança de 6 meses
14.18%
Mudança anual
2.28%
