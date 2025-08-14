CotationsSections
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IJR a changé de -1.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.04 et à un maximum de 120.96.

Suivez la dynamique iShares Core S&P Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
119.04 120.96
Range Annuel
89.22 128.61
Clôture Précédente
120.59
Ouverture
120.89
Bid
119.22
Ask
119.52
Plus Bas
119.04
Plus Haut
120.96
Volume
8.568 K
Changement quotidien
-1.14%
Changement Mensuel
2.25%
Changement à 6 Mois
14.18%
Changement Annuel
2.28%
