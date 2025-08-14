Devises / IJR
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IJR a changé de -1.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.04 et à un maximum de 120.96.
Suivez la dynamique iShares Core S&P Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
119.04 120.96
Range Annuel
89.22 128.61
- Clôture Précédente
- 120.59
- Ouverture
- 120.89
- Bid
- 119.22
- Ask
- 119.52
- Plus Bas
- 119.04
- Plus Haut
- 120.96
- Volume
- 8.568 K
- Changement quotidien
- -1.14%
- Changement Mensuel
- 2.25%
- Changement à 6 Mois
- 14.18%
- Changement Annuel
- 2.28%
21 septembre, dimanche