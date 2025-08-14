Valute / IJR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
119.22 USD 1.37 (1.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IJR ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.04 e ad un massimo di 120.96.
Segui le dinamiche di iShares Core S&P Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJR News
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- Remember The 4 Most Dangerous Words: It’s Different This Time (DJI)
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- IJR: U.S. Small-Cap Barometer Has Risks And Disadvantages (NYSEARCA:IJR)
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Should iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- ETFs to Ride the Small-Cap Comeback Wave
- VB ETF: It Is Now Time To Buy Small-Cap Companies (NYSEARCA:VB)
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
Intervallo Giornaliero
119.04 120.96
Intervallo Annuale
89.22 128.61
- Chiusura Precedente
- 120.59
- Apertura
- 120.89
- Bid
- 119.22
- Ask
- 119.52
- Minimo
- 119.04
- Massimo
- 120.96
- Volume
- 8.568 K
- Variazione giornaliera
- -1.14%
- Variazione Mensile
- 2.25%
- Variazione Semestrale
- 14.18%
- Variazione Annuale
- 2.28%
21 settembre, domenica