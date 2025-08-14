QuotazioniSezioni
Valute / IJR
Tornare a Azioni

IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF

119.22 USD 1.37 (1.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IJR ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.04 e ad un massimo di 120.96.

Segui le dinamiche di iShares Core S&P Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJR News

Intervallo Giornaliero
119.04 120.96
Intervallo Annuale
89.22 128.61
Chiusura Precedente
120.59
Apertura
120.89
Bid
119.22
Ask
119.52
Minimo
119.04
Massimo
120.96
Volume
8.568 K
Variazione giornaliera
-1.14%
Variazione Mensile
2.25%
Variazione Semestrale
14.18%
Variazione Annuale
2.28%
21 settembre, domenica