IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF

56.18 USD 0.86 (1.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IGPT за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.96, а максимальная — 57.38.

Следите за динамикой Invesco AI and Next Gen Software ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGPT сегодня?

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) сегодня оценивается на уровне 56.18. Инструмент торгуется в пределах 55.96 - 57.38, вчерашнее закрытие составило 57.04, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Invesco AI and Next Gen Software ETF в настоящее время оценивается в 56.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.24% и USD. Отслеживайте движения IGPT на графике в реальном времени.

Как купить акции IGPT?

Вы можете купить акции Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) по текущей цене 56.18. Ордера обычно размещаются около 56.18 или 56.48, тогда как 104 и -1.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGPT?

Инвестирование в Invesco AI and Next Gen Software ETF предполагает учет годового диапазона 33.82 - 57.48 и текущей цены 56.18. Многие сравнивают 4.08% и 36.03% перед размещением ордеров на 56.18 или 56.48. Изучайте ежедневные изменения цены IGPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Самая высокая цена Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) за последний год составила 57.48. Акции заметно колебались в пределах 33.82 - 57.48, сравнение с 57.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco AI and Next Gen Software ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Самая низкая цена Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) за год составила 33.82. Сравнение с текущими 56.18 и 33.82 - 57.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGPT?

В прошлом Invesco AI and Next Gen Software ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.04 и 24.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.96 57.38
Годовой диапазон
33.82 57.48
Предыдущее закрытие
57.04
Open
57.32
Bid
56.18
Ask
56.48
Low
55.96
High
57.38
Объем
104
Дневное изменение
-1.51%
Месячное изменение
4.08%
6-месячное изменение
36.03%
Годовое изменение
24.24%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд