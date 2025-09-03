- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
Курс IGPT за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.96, а максимальная — 57.38.
Следите за динамикой Invesco AI and Next Gen Software ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IGPT
- AMD-OpenAI Seal Deal: Your Signal to Ride the Wave With AMD-Heavy ETFs
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- CHAT: A High-Risk, Speculative Buy On The AI Infrastructure Supercycle (NYSEARCA:CHAT)
- September 2025 Perspective
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGPT сегодня?
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) сегодня оценивается на уровне 56.18. Инструмент торгуется в пределах 55.96 - 57.38, вчерашнее закрытие составило 57.04, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco AI and Next Gen Software ETF?
Invesco AI and Next Gen Software ETF в настоящее время оценивается в 56.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.24% и USD. Отслеживайте движения IGPT на графике в реальном времени.
Как купить акции IGPT?
Вы можете купить акции Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) по текущей цене 56.18. Ордера обычно размещаются около 56.18 или 56.48, тогда как 104 и -1.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGPT?
Инвестирование в Invesco AI and Next Gen Software ETF предполагает учет годового диапазона 33.82 - 57.48 и текущей цены 56.18. Многие сравнивают 4.08% и 36.03% перед размещением ордеров на 56.18 или 56.48. Изучайте ежедневные изменения цены IGPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco AI and Next Gen Software ETF?
Самая высокая цена Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) за последний год составила 57.48. Акции заметно колебались в пределах 33.82 - 57.48, сравнение с 57.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco AI and Next Gen Software ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco AI and Next Gen Software ETF?
Самая низкая цена Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) за год составила 33.82. Сравнение с текущими 56.18 и 33.82 - 57.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGPT?
В прошлом Invesco AI and Next Gen Software ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.04 и 24.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.04
- Open
- 57.32
- Bid
- 56.18
- Ask
- 56.48
- Low
- 55.96
- High
- 57.38
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- 4.08%
- 6-месячное изменение
- 36.03%
- Годовое изменение
- 24.24%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд