IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
Il tasso di cambio IGPT ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.96 e ad un massimo di 57.38.
Segui le dinamiche di Invesco AI and Next Gen Software ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IGPT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IGPT oggi?
Oggi le azioni Invesco AI and Next Gen Software ETF sono prezzate a 56.18. Viene scambiato all'interno di 55.96 - 57.38, la chiusura di ieri è stata 57.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 104. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IGPT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco AI and Next Gen Software ETF pagano dividendi?
Invesco AI and Next Gen Software ETF è attualmente valutato a 56.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IGPT.
Come acquistare azioni IGPT?
Puoi acquistare azioni Invesco AI and Next Gen Software ETF al prezzo attuale di 56.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.18 o 56.48, mentre 104 e -1.99% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IGPT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IGPT?
Investire in Invesco AI and Next Gen Software ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.82 - 57.48 e il prezzo attuale 56.18. Molti confrontano 4.08% e 36.03% prima di effettuare ordini su 56.18 o 56.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IGPT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco AI and Next Gen Software ETF?
Il prezzo massimo di Invesco AI and Next Gen Software ETF nell'ultimo anno è stato 57.48. All'interno di 33.82 - 57.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco AI and Next Gen Software ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco AI and Next Gen Software ETF?
Il prezzo più basso di Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) nel corso dell'anno è stato 33.82. Confrontandolo con gli attuali 56.18 e 33.82 - 57.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IGPT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IGPT?
Invesco AI and Next Gen Software ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.04 e 24.24%.
- Chiusura Precedente
- 57.04
- Apertura
- 57.32
- Bid
- 56.18
- Ask
- 56.48
- Minimo
- 55.96
- Massimo
- 57.38
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- -1.51%
- Variazione Mensile
- 4.08%
- Variazione Semestrale
- 36.03%
- Variazione Annuale
- 24.24%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B