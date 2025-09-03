IGPT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi 56.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.96 - 57.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 57.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 104 değerine ulaştı. IGPT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi şu anda 56.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.24% ve USD değerlerini izler. IGPT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IGPT hisse senedi nasıl alınır? Invesco AI and Next Gen Software ETF hisselerini şu anki 56.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 56.18 ve Ask 56.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 104 ve günlük değişim oranı -1.99% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IGPT fiyat hareketlerini takip edin.

IGPT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.82 - 57.48 ve mevcut fiyatı 56.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 56.18 veya Ask 56.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.08% ve 6 aylık değişim oranı 36.03% değerlerini karşılaştırır. IGPT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi yıllık olarak 57.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.82 - 57.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 57.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco AI and Next Gen Software ETF performansını takip edin.

Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 56.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.82 - 57.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IGPT fiyat hareketlerini izleyin.