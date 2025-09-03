- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT fiyatı bugün -1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.96 ve Yüksek fiyatı olarak 57.38 aralığında işlem gördü.
Invesco AI and Next Gen Software ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGPT haberleri
- AMD-OpenAI Seal Deal: Your Signal to Ride the Wave With AMD-Heavy ETFs
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- CHAT: A High-Risk, Speculative Buy On The AI Infrastructure Supercycle (NYSEARCA:CHAT)
- September 2025 Perspective
Sıkça sorulan sorular
IGPT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi 56.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.96 - 57.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 57.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 104 değerine ulaştı. IGPT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi şu anda 56.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.24% ve USD değerlerini izler. IGPT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IGPT hisse senedi nasıl alınır?
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisselerini şu anki 56.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 56.18 ve Ask 56.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 104 ve günlük değişim oranı -1.99% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IGPT fiyat hareketlerini takip edin.
IGPT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.82 - 57.48 ve mevcut fiyatı 56.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 56.18 veya Ask 56.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.08% ve 6 aylık değişim oranı 36.03% değerlerini karşılaştırır. IGPT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi yıllık olarak 57.48 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.82 - 57.48). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 57.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco AI and Next Gen Software ETF performansını takip edin.
Invesco AI and Next Gen Software ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 56.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.82 - 57.48 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IGPT fiyat hareketlerini izleyin.
IGPT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco AI and Next Gen Software ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 57.04 ve yıllık değişim oranı 24.24% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 57.04
- Açılış
- 57.32
- Satış
- 56.18
- Alış
- 56.48
- Düşük
- 55.96
- Yüksek
- 57.38
- Hacim
- 104
- Günlük değişim
- -1.51%
- Aylık değişim
- 4.08%
- 6 aylık değişim
- 36.03%
- Yıllık değişim
- 24.24%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.576%
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
- $0.36 B
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $18.05 B