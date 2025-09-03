报价部分
货币 / IGPT
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF

56.18 USD 0.86 (1.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IGPT汇率已更改-1.51%。当日，交易品种以低点55.96和高点57.38进行交易。

关注Invesco AI and Next Gen Software ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IGPT新闻

常见问题解答

IGPT股票今天的价格是多少？

Invesco AI and Next Gen Software ETF股票今天的定价为56.18。它在55.96 - 57.38范围内交易，昨天的收盘价为57.04，交易量达到104。IGPT的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco AI and Next Gen Software ETF股票是否支付股息？

Invesco AI and Next Gen Software ETF目前的价值为56.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.24%和USD。实时查看图表以跟踪IGPT走势。

如何购买IGPT股票？

您可以以56.18的当前价格购买Invesco AI and Next Gen Software ETF股票。订单通常设置在56.18或56.48附近，而104和-1.99%显示市场活动。立即关注IGPT的实时图表更新。

如何投资IGPT股票？

投资Invesco AI and Next Gen Software ETF需要考虑年度范围33.82 - 57.48和当前价格56.18。许多人在以56.18或56.48下订单之前，会比较4.08%和。实时查看IGPT价格图表，了解每日变化。

Invesco AI and Next Gen Software ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco AI and Next Gen Software ETF的最高价格是57.48。在33.82 - 57.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco AI and Next Gen Software ETF的绩效。

Invesco AI and Next Gen Software ETF股票的最低价格是多少？

Invesco AI and Next Gen Software ETF（IGPT）的最低价格为33.82。将其与当前的56.18和33.82 - 57.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGPT股票是什么时候拆分的？

Invesco AI and Next Gen Software ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.04和24.24%中可见。

日范围
55.96 57.38
年范围
33.82 57.48
前一天收盘价
57.04
开盘价
57.32
卖价
56.18
买价
56.48
最低价
55.96
最高价
57.38
交易量
104
日变化
-1.51%
月变化
4.08%
6个月变化
36.03%
年变化
24.24%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B