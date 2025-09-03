IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
今日IGPT汇率已更改-1.51%。当日，交易品种以低点55.96和高点57.38进行交易。
关注Invesco AI and Next Gen Software ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IGPT新闻
- AMD-OpenAI Seal Deal: Your Signal to Ride the Wave With AMD-Heavy ETFs
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- AI Capex Should Cripple Next Profit Cycle For S&P 500
- AI Monthly: Rising Usage, Uneven Gains
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- October 2025 Perspective
- All The Focus Is On A.I.
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IGPT: A Smart Beta Strategy Might Not Save You From The Drawdown (NYSEARCA:IGPT)
- AI Research Trip Reaffirms Bullish Outlook
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- A.I. Field Of Dreams
- CHAT: A High-Risk, Speculative Buy On The AI Infrastructure Supercycle (NYSEARCA:CHAT)
- September 2025 Perspective
常见问题解答
IGPT股票今天的价格是多少？
Invesco AI and Next Gen Software ETF股票今天的定价为56.18。它在55.96 - 57.38范围内交易，昨天的收盘价为57.04，交易量达到104。IGPT的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco AI and Next Gen Software ETF股票是否支付股息？
Invesco AI and Next Gen Software ETF目前的价值为56.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.24%和USD。实时查看图表以跟踪IGPT走势。
如何购买IGPT股票？
您可以以56.18的当前价格购买Invesco AI and Next Gen Software ETF股票。订单通常设置在56.18或56.48附近，而104和-1.99%显示市场活动。立即关注IGPT的实时图表更新。
如何投资IGPT股票？
投资Invesco AI and Next Gen Software ETF需要考虑年度范围33.82 - 57.48和当前价格56.18。许多人在以56.18或56.48下订单之前，会比较4.08%和。实时查看IGPT价格图表，了解每日变化。
Invesco AI and Next Gen Software ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco AI and Next Gen Software ETF的最高价格是57.48。在33.82 - 57.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco AI and Next Gen Software ETF的绩效。
Invesco AI and Next Gen Software ETF股票的最低价格是多少？
Invesco AI and Next Gen Software ETF（IGPT）的最低价格为33.82。将其与当前的56.18和33.82 - 57.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGPT股票是什么时候拆分的？
Invesco AI and Next Gen Software ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.04和24.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.04
- 开盘价
- 57.32
- 卖价
- 56.18
- 买价
- 56.48
- 最低价
- 55.96
- 最高价
- 57.38
- 交易量
- 104
- 日变化
- -1.51%
- 月变化
- 4.08%
- 6个月变化
- 36.03%
- 年变化
- 24.24%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B