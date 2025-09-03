CotaçõesSeções
Moedas / IGPT
Voltar para Ações

IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF

56.18 USD 0.86 (1.51%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IGPT para hoje mudou para -1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.96 e o mais alto foi 57.38.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco AI and Next Gen Software ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGPT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IGPT hoje?

Hoje Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) está avaliado em 56.18. O instrumento é negociado dentro de 55.96 - 57.38, o fechamento de ontem foi 57.04, e o volume de negociação atingiu 104. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IGPT em tempo real.

As ações de Invesco AI and Next Gen Software ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco AI and Next Gen Software ETF está avaliado em 56.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.24% e USD. Monitore os movimentos de IGPT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IGPT?

Você pode comprar ações de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) pelo preço atual 56.18. Ordens geralmente são executadas perto de 56.18 ou 56.48, enquanto 104 e -1.99% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IGPT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IGPT?

Investir em Invesco AI and Next Gen Software ETF envolve considerar a faixa anual 33.82 - 57.48 e o preço atual 56.18. Muitos comparam 4.08% e 36.03% antes de enviar ordens em 56.18 ou 56.48. Estude as mudanças diárias de preço de IGPT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco AI and Next Gen Software ETF?

O maior preço de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) no último ano foi 57.48. As ações oscilaram bastante dentro de 33.82 - 57.48, e a comparação com 57.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco AI and Next Gen Software ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco AI and Next Gen Software ETF?

O menor preço de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) no ano foi 33.82. A comparação com o preço atual 56.18 e 33.82 - 57.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IGPT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IGPT?

No passado Invesco AI and Next Gen Software ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.04 e 24.24% após os eventos corporativos.

Faixa diária
55.96 57.38
Faixa anual
33.82 57.48
Fechamento anterior
57.04
Open
57.32
Bid
56.18
Ask
56.48
Low
55.96
High
57.38
Volume
104
Mudança diária
-1.51%
Mudança mensal
4.08%
Mudança de 6 meses
36.03%
Mudança anual
24.24%
07 outubro, terça-feira
12:30
USD
Balança Comercial
Atu.
Projeç.
$​33.988 bilh
Prév.
$​-78.311 bilh
12:30
USD
Volume de Exportações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​280.464 bilh
12:30
USD
Volume de Importações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​358.775 bilh
14:05
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Previsão do Setor Energético de Curto Prazo
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 3 anos
Atu.
3.576%
Projeç.
Prév.
3.485%
19:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
$​0.36 bilh
Projeç.
$​11.24 bilh
Prév.
$​18.05 bilh