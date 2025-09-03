- Visão do mercado
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
A taxa do IGPT para hoje mudou para -1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.96 e o mais alto foi 57.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco AI and Next Gen Software ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGPT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IGPT hoje?
Hoje Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) está avaliado em 56.18. O instrumento é negociado dentro de 55.96 - 57.38, o fechamento de ontem foi 57.04, e o volume de negociação atingiu 104. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IGPT em tempo real.
As ações de Invesco AI and Next Gen Software ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco AI and Next Gen Software ETF está avaliado em 56.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.24% e USD. Monitore os movimentos de IGPT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IGPT?
Você pode comprar ações de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) pelo preço atual 56.18. Ordens geralmente são executadas perto de 56.18 ou 56.48, enquanto 104 e -1.99% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IGPT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IGPT?
Investir em Invesco AI and Next Gen Software ETF envolve considerar a faixa anual 33.82 - 57.48 e o preço atual 56.18. Muitos comparam 4.08% e 36.03% antes de enviar ordens em 56.18 ou 56.48. Estude as mudanças diárias de preço de IGPT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco AI and Next Gen Software ETF?
O maior preço de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) no último ano foi 57.48. As ações oscilaram bastante dentro de 33.82 - 57.48, e a comparação com 57.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco AI and Next Gen Software ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco AI and Next Gen Software ETF?
O menor preço de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) no ano foi 33.82. A comparação com o preço atual 56.18 e 33.82 - 57.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IGPT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IGPT?
No passado Invesco AI and Next Gen Software ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.04 e 24.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.04
- Open
- 57.32
- Bid
- 56.18
- Ask
- 56.48
- Low
- 55.96
- High
- 57.38
- Volume
- 104
- Mudança diária
- -1.51%
- Mudança mensal
- 4.08%
- Mudança de 6 meses
- 36.03%
- Mudança anual
- 24.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh