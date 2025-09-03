- Panorámica
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
El tipo de cambio de IGPT de hoy ha cambiado un -1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.96, mientras que el máximo ha alcanzado 57.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco AI and Next Gen Software ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IGPT hoy?
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) se evalúa hoy en 56.18. El instrumento se negocia dentro de 55.96 - 57.38; el cierre de ayer ha sido 57.04 y el volumen comercial ha alcanzado 104. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IGPT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco AI and Next Gen Software ETF?
Invesco AI and Next Gen Software ETF se evalúa actualmente en 56.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.24% y USD. Monitoree los movimientos de IGPT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IGPT?
Puede comprar acciones de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) al precio actual de 56.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.18 o 56.48, mientras que 104 y -1.99% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IGPT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IGPT?
Invertir en Invesco AI and Next Gen Software ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.82 - 57.48 y el precio actual 56.18. Muchos comparan 4.08% y 36.03% antes de colocar órdenes en 56.18 o 56.48. Estudie los cambios diarios de precios de IGPT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco AI and Next Gen Software ETF?
El precio más alto de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) en el último año ha sido 57.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.82 - 57.48, una comparación con 57.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco AI and Next Gen Software ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco AI and Next Gen Software ETF?
El precio más bajo de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) para el año ha sido 33.82. La comparación con los actuales 56.18 y 33.82 - 57.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IGPT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IGPT?
En el pasado, Invesco AI and Next Gen Software ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.04 y 24.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.04
- Open
- 57.32
- Bid
- 56.18
- Ask
- 56.48
- Low
- 55.96
- High
- 57.38
- Volumen
- 104
- Cambio diario
- -1.51%
- Cambio mensual
- 4.08%
- Cambio a 6 meses
- 36.03%
- Cambio anual
- 24.24%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.