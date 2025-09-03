KurseKategorien
Währungen / IGPT
Zurück zum Aktien

IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF

56.18 USD 0.86 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IGPT hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.96 bis zu einem Hoch von 57.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco AI and Next Gen Software ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGPT News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IGPT heute?

Die Aktie von Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) notiert heute bei 56.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 55.96 - 57.38 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.04 und das Handelsvolumen erreichte 104. Das Live-Chart von IGPT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IGPT Dividenden?

Invesco AI and Next Gen Software ETF wird derzeit mit 56.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IGPT zu verfolgen.

Wie kaufe ich IGPT-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) zum aktuellen Kurs von 56.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.18 oder 56.48 platziert, während 104 und -1.99% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IGPT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IGPT-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco AI and Next Gen Software ETF müssen die jährliche Spanne 33.82 - 57.48 und der aktuelle Kurs 56.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.08% und 36.03%, bevor sie Orders zu 56.18 oder 56.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IGPT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Der höchste Kurs von Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) im vergangenen Jahr lag bei 57.48. Innerhalb von 33.82 - 57.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco AI and Next Gen Software ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) im Laufe des Jahres betrug 33.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.18 und der Spanne 33.82 - 57.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IGPT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IGPT statt?

Invesco AI and Next Gen Software ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.04 und 24.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
55.96 57.38
Jahresspanne
33.82 57.48
Vorheriger Schlusskurs
57.04
Eröffnung
57.32
Bid
56.18
Ask
56.48
Tief
55.96
Hoch
57.38
Volumen
104
Tagesänderung
-1.51%
Monatsänderung
4.08%
6-Monatsänderung
36.03%
Jahresänderung
24.24%
08 Oktober, Mittwoch
13:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
Erw
3.334 M
Vorh
1.792 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
Erw
-0.205 M
Vorh
-0.271 M
17:00
USD
10-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
4.033%
18:00
USD
FOMC Protokoll
Akt
Erw
Vorh
21:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh